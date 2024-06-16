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H99 Dr MONROE シルバーリング
商品番号 C35740432847
商品名

H99 Dr MONROE シルバーリング
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆お手数ですが、購入前にコメントをお願い致します。DrMONROEシルバーメッセージリングサイズ18リユースショップで購入しました。傷、汚れ、くすみがあります。自宅保管の中古品なので、状態に神経質な方は購入をご遠慮願います。◆専用、お取り置きは対応できません。◆商品購入後のコメントや要望はお応えできません。気になる点などありましたら、購入前にコメントをお願い致します。
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