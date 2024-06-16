【企業ロゴ】 白 ワークキャップ 5パネル コットン アウトドア プリント

ご覧いただきありがとうございます♪フォロワー様限定！お得なフォロー割引ご用意しています。フォローしてくださった方には割引をご用意しております。~5000円までの商品→200円引き~10000円までの商品→300円引きコメント欄に「フォロー割希望」とおしらせください！プロフィール読んで下さると、お得な情報やトラブル回避になると思うのでご一読いただけるとありがたいですm(__)m他にも多数出品中ですのでよろしければご覧ください↓#てつ帽子#てつアパレル☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆・マネキンの頭周り57cm・商品について珍しい白地のワーク系、5パネルキャップです(*^^*)♥春夏秋冬のストリート、古着MIXスタイル、アウトドアに欠かすことのできない一着✨メンズレディース問わずユニセックスで使えます(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡是非、この機会にいかがでしょうか？※商品の色はパソコンやスマホのモニターにより少し異なる場合がありますのでご了承ください。・サイズフリーサイズ・カラーネイビーnavyホワイトwhite・素材写真にて記載。・状態特に目立つ汚れキズはなし。古着ですがまだまだお使いいただけます！写真にて全体の雰囲気をご確認ください。USEDヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入お願いします。・配送について1~2日で配送いたします。メルカリ便での発送を予定しております。※梱包の際、多少のシワや型崩れする場合がありますのでご了承くださいませ。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆取り扱っております全商品#てつうろこだき1404素材...コットンカラー...ホワイト形...ワーク



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