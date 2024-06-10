一点物 kong frog キーチェーン HERMESパーツ付き

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当方偽物や粗悪品は出品しておりませんので、その点は当方の評価を見ていただければと思います。工業用のシャックルと高性能のKongfrogを組み合わせたオリジナルのキーチェーンになります♪Kongfrog単体でもとても値段が高いのでギリギリの値段で頑張らせて頂いております…ずっしりと重量感があります。お手持ちのスマホストラップの先をKongfrogに変えてお使い頂くのもオススメです♪当方はそのように使っております。画像6~8枚目は着用例となります。Moutrecontailorでも使用されているKongfrogを使用しております。モードな雰囲気がカッコいいです。今回オマケでヴィンテージHermesのパーツお付けします。パーツのみですが正規品となります♪Kongfrogの取り扱い説明書付きます。一点の入荷なのでもし売り切れた後に購入したくなった場合は何なりと問い合わせ下さい！宜しくお願い致します。COMFYMoutrecontailorHemderschemeマウトリーコンテーラーエンダースキーマIs-nessMeanswhileスタイリスト私物SFCDaiwapier39READYMADESTRIPESFORCREATIVESEESEE700fillYesgoodmarketNeedleseye_c1LDKENNOYLosangelesapparelNodzokugraphpapermybeautifullandlethenderschemeSeyaaetaTHERERACSstevenalankolorA.P.C.OAMCYOKEスタイリスト私物 ANITYASUNSEAWELLDERAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaUNUSED