masterpiece 長財布

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商品詳細
カラー···ブラウン財布形···長財布masterpieceの長財布です。5年ほど前に購入しまし、1年ほど使用しました。その後クローゼットに入れて保管していましたが断捨離の為出品します。財布としては問題なくまだまだ使えると思います。状態は写真をみてよく確認してください。あくまで中古品ということをご理解の上ご購入ください。希望があれば出品前にレザー部分をクリームでメンテナンスしてから出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/displease139131.html
http://narcologia.ru/goods/moisture359869.html
http://narcologia.ru/goods/unusable646074.html
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マスターピース／master-piece 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 223110-v2 PLAIN プレイン 小銭入れあり ラウンドジップ ラウンドファスナー
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