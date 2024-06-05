TATRAS　ブルゾン　黒　４

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。誠実に対応させて頂きますので、是非ご検討下さいませ。【購入先について】百貨店／正規店／ブランドショップ／質屋／古物市場／ブランドリユース店／日本流通自主管理協会加盟店（AACD）真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。【特徴】タトラスのブルゾンです。両側にクロスロゴの刺繍があります。色は黒色で、光沢のある生地です。【状態】目立った傷や汚れはありません。【付属品】ありません。【サイズ】４着丈 68cm肩幅 44cm身幅 60cm袖丈 68cm素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。細かい点に関しましては写真にてご確認下さい。当方、非喫煙者また、ペットも飼っておりません。におい等、個人差のあるものに関しましてはお答え、対応が出来かねます。ご不明点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。
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