

VINTAGE ヴィンテージ 6ラインシルバー925リング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージ 6ラインシルバー925リング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージ 6ラインシルバー925リング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー - リング



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー - リング



VINTAGE ヴィンテージ 6ラインシルバー925リング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー ...



VINTAGE ヴィンテージ 6ラインシルバー925リング/ジュエリー



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリーの通販 by ...



11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 6ラインリング/ジュエリー

アメリカで買い付けたシルバー9256ラインデザインリングです。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ11号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）6本ラインが入ったようなおもしろいデザインのリングです。この機会にいかがでしょうか⁇※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。