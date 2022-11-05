美品 AYANEO2 Ryzen 6800U 32gb 2tb クレードル付き

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商品詳細
別サイトでも出品しておりますので、突然の削除があります。ayaneo232GB(メモリ)2TB(SSD)というモデルになります。純正クレードル付きです。内容物・PC本体(32GB/2TB)・ACアダプター(本体付属品)・USBケーブル(本体付属品)・純正クレードル・写真1にあるもの全体的に綺麗な状態ですが、中古品である事をご理解いただきご購入を検討頂ければと思います。CPU種類...Ryzen6800UOS...Windows11メモリ...32GB～SSD容量...2000GB～
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