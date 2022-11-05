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美品 AYANEO2 Ryzen 6800U 32gb 2tb クレードル付き
商品番号 P19367631319
商品名

美品 AYANEO2 Ryzen 6800U 32gb 2tb クレードル付き
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 32,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別サイトでも出品しておりますので、突然の削除があります。ayaneo232GB(メモリ)2TB(SSD)というモデルになります。純正クレードル付きです。内容物・PC本体(32GB/2TB)・ACアダプター(本体付属品)・USBケーブル(本体付属品)・純正クレードル・写真1にあるもの全体的に綺麗な状態ですが、中古品である事をご理解いただきご購入を検討頂ければと思います。CPU種類...Ryzen6800UOS...Windows11メモリ...32GB～SSD容量...2000GB～
http://narcologia.ru/goods/choice424485.html
http://narcologia.ru/goods/freezer455398.html
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