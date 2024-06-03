MAN WITH A MISSION 爆誕祭 ロゴパーカー

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MANWITHAMISSIONマンウィズ 爆誕祭ロゴパーカーサイズSタイプ···ジップアップカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）公式サイトで購入しました。購入後羽織ってみたところ、私にはサイズが小さく元の袋に入れて保管していました。痩せ型の男性や女性が着るとこれも、ちょうどかと考えます。（コーチジャケットと言い学習しません…）※衣類等、小さく折りたためる商品はネコポスや宅急便コンパクトでの配送とさせて頂く場合がございます。梱包時、折り目やシワが入る可能性がありますので予めご了承下さい。素人検品のため記載以外にも見落としている箇所があるかもしれませんがご了承下さい。個人所有・自宅保管の品であり、状態の見え方・感じ方には個人差がある事をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。価格についてのご相談ありましたらお気軽にお声かけ下さい。以上ご検討よろしくお願いします。ミュージシャン種別···グループ