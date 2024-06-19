武蔵野美術大学のあゆみ 武蔵野美術大学八〇周年記念誌 武蔵美 アート 作品集



武蔵野美術大学のあゆみ : 1929-2009



武蔵野美術大学のあゆみ 1929-2009 | 武蔵野美術大学80周年記念誌編集 ...



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武蔵野美術大学油絵学科グラフィックアーツ専攻



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武蔵野美術大学のあゆみ:1929-2009武蔵野美術大学八〇周年記念誌編集委員会編美しいヴィジュアルで辿る、武蔵野美術大学80年の足跡帝国美術学校、造型美術学園、武蔵野美術学校、武蔵野美術短期大学と大きな変遷を遂げてきた武蔵野美術大学の80年のあゆみをふりかえる記念誌。歴代理事長・学長一覧、歴代専任教員一覧、学科変遷図、年表、出身者のアート作品、著名デザインなど資料も充実。出版社‏:‎武蔵野美術大学出版局単行本‏:‎176ページISBN-10‏:‎4901631918ISBN-13‏:‎978-4901631914編者武蔵野美術大学80周年記念誌編集委員会ISBNISBN978-4-901631-91-4 C体裁B4判変型/上製/4色＋1色刷/176頁目次1帝国美術学校から武蔵野美術大学へ 帝国美術学校の創立 武蔵野美術学校の復興 短期大学の四七年 武蔵野美術大学の発展2武蔵野美術大学の広がり 武蔵野美術大学八〇年の記録#武蔵野美術大学#武蔵美#学芸#教育#大学#MAU#ムサビ#美大#美術大学#大学史#記念誌#資料#史料#歴史#文化#芸術#美術#アート#デザイン#造形学部#日本画#油絵グラフィックアーツ#彫刻#視覚伝達デザイン#工芸工業デザイン#空間演出デザイン#建築#基礎デザイン#芸術文化#デザイン情報#造形構想学部#クリエイティブイノベーション#映像「ムサビ」の愛称で親しまれている武蔵野美術大学は、創立以来、幅広い教養を備え、人格的にも優れた美術・デザインの専門家を養成。卒業生は、美術家、デザイナー、建築家、映像作家など、造形各分野の専門家として活躍するとともに、培った創造性、コミュニケーション能力が高く評価されています。既に完売、重版未定の貴重な大学史料記念誌。【新品未使用】未読のままケース内で保管していました。痛みや汚れ等無い綺麗な状態です◎