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スタジオボイス　2004 8月号　クラブカルチャー伝説
商品番号 L35936307015
商品名

スタジオボイス　2004 8月号　クラブカルチャー伝説
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 13,500 円
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商品詳細

うちわ付き。STUDIOVOICE　スタジオボイス　VOL.3442004年8月特集　クラブカルチャー伝説80'S\"カルチャー\"とは何だ。そも\"クラブカルチャー\"とは。日本語の\"文化\"と何が違う。\"カルチャー誌\"STUDIOVOICEがなぜいま\"クラブ\"の特集をする。しかも80'S。BACKINTHEDAYSな懐古趣味か。いやちがう：(1)わからなくなったから(2)将来につなげたいから(3)\"カルチャー\"とは何かを知りたいから。聞けば、かつてそこはごく一部、本気でトガった奴等の狂乱世界、快楽刺戟×破壊危険とが混淆したD.I.Y.実験瓶の底も底。その刺激臭は地上\"常識\"社会の鼻粘膜にはハードすぎ、破滅的なまでの\"遊び\"が渦巻いていた。「夜遊ぶ人はワルい人です」。いま己に照らしみるがいい。\"遊び\"なくして何が\"クリエイター\"か。おまえのそれは果たして\"カルチャー\"か。2度目の春を経てきた\u003cいま/ここ\u003eで、自ら思うほど\"自由に\"\"楽しく\"\"クリエイティブ\"な\"文化行為\"を為しているのか。だからこそいま遡るのだ。狂乱の「クラブカルチャー伝説80'S」!!!!日本初のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」対談：桑原茂一×中西俊夫クラブカルチャー前夜　～テクノポップ80's～座談会：奥村靫正×後藤茂雄×今野裕一クラブカルチャー発、ストリートカルチャー行き座談会：NIGO×滝沢伸介（ネイバーフッド）クラブミュージック創世記1　～HipHop～クラブミュージック創世記2　～レゲエ、スカ、ダブ編～クラブカルチャー絶頂期　～「GOLD」という伝説～アンファン・テリブル2004　～遊び人カルチャー現在形～80's　クラブ相関図作戦会議！80年代クラブカルチャー証言録本邦遊び人カルチャー年代記　～太陽族から並木族まで～
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