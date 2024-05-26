光琳派 扇面図集 源豊宗 昭和8年 俵屋宗達 尾形光琳 扇面 図案 デザイン

光琳派扇面図集源豊宗昭和8年古書扇面図案デザイン和本和書希少です。源豊宗、尾形光琳をはじめ、酒井抱一、鈴木其一、本阿弥光悦、尾形乾山、酒井鶯蒲、俵屋宗理、緒方以十、立林何帛の扇面図の豊かな装飾性・デザイン性を目の当たりにできる画集です（50図掲載）。サイズ：224×154ｍｍ厚さ9ｍｍ程度自宅保管の骨董本であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。光琳派扇面畫集 光琳派 扇面図集 琳派 宗達 俵屋宗達 光琳 尾形光琳 酒井抱一 鈴木其一 本阿弥光悦 尾形乾山 酒井鶯蒲 俵屋宗理 緒方以十 立林何帛 友禅 大和絵 芸艸堂 源豊宗 扇面 図案 デザイン レア 希少 貴重 コレクター コレクション 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ 珍蔵 珍品 書 古書 和本 和書 値下げ#光琳派#扇面#源豊宗#尾形光琳#酒井抱一#本阿弥光悦#俵屋宗達#源_豊宗#尾形_光琳#酒井_抱一#本阿弥_光悦#俵屋_宗達#光琳#抱一#光悦#宗達#ヴィンテージ#アンティーク#値下げ



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尾形光琳「富嶽扇面図」石版画 複製



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