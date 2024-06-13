BTS 防弾少年団　韓流ぴあポストカード

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商品詳細
防弾少年団SUGA＆JIMIN韓流ぴあ購入特典ポストカード公式非売品雑誌についていたもので切り取っている為、少し曲がりあり。また大きな傷はありませんが、細かいスレや傷がある場合がありますので気になる方はご遠慮下さい！
http://narcologia.ru/goods/Sydney552249.html
http://narcologia.ru/goods/freshman732256.html
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