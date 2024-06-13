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BTS 防弾少年団　韓流ぴあポストカード
商品番号 Q84176062879
商品名

BTS 防弾少年団　韓流ぴあポストカード
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,015 円
在庫状況 あり

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商品詳細

防弾少年団SUGA＆JIMIN韓流ぴあ購入特典ポストカード公式非売品雑誌についていたもので切り取っている為、少し曲がりあり。また大きな傷はありませんが、細かいスレや傷がある場合がありますので気になる方はご遠慮下さい！
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