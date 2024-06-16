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【限定】豊島美術館写真集/内藤礼
商品番号 A52840624375
商品名

【限定】豊島美術館写真集/内藤礼
ブランド名 Avital
特別価格 税込 8,010 円
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商品詳細

10年ほど前に購入し、大切に保管しておりました。ただし、素人保管につきご理解ください。若干のヤケがあります。（最後の写真参照）2000部の限定生産で既に完売しております。送料込み、匿名配送です。著者　内藤礼（アート）　西沢立衛（建築）　鈴木研一（写真）発行　2011年10月17日（開館１周年）企画・編集・装幀　富井雄太郎判型・頁数　240×306mm・32頁・上製本（特殊製本）定価　本体3,000円＋税印刷・製本　図書印刷株式会社　佐野正幸（プリンティング・ディレクション）　岩瀬学（製本）2010年10月17日の開館から約半年。十分に太陽高度が確保され、木々の緑も生えそろい、棚田に水が張られた時期が撮影に選ばれました。晴天、曇天、雨天、早朝から夕刻まで、光や風の状態と呼応しながら刻々と変化し続けるその様を、独自のフレームで写し取っています。群島、それを包む瀬戸内海の自然、田畑や集落などの人びとの営み、そして美術館内部の内藤礼による作品「母型」。異なるスケールを持った環境全体が、生き生きと捉えられています。「写真は素晴らしかったです。それが一冊の本になって人に届くとは。。こんなにうれしいことはありません。思いもよらない贈り物をいただくようで、びっくりしました。」（内藤礼より。原文ママ）豊島美術館を訪れた方、これから訪れようとする方、美術・建築に関心を持つすべての方にお贈りいたします。
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