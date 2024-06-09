激レア‼︎MD ジウーズ(国内正規品) 最終価格

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商品詳細
メガドライブの激レアソフト「ジウーズ」になります。噂によると全国で800本しかないみたいです。コレクションしていた物になります。実機にて動作確認済です。状態としては、箱は色褪せや破れ等なく美品です。説明書は使用感なく汚れもないので美品です。ROMはシールの剥がれ等なく美品です。あくまで主観になりますので、神経質な方はおすすめしません。返品返金等は受け付けませんので、お気をつけ下さい。何か質問等ございましたら、遠慮なくどうぞ。
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