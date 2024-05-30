★ハガキ付き★ DS 地獄少女 朱蘰 ★美品★

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即購入OK！※メルカリ新規の方はコメントにてご一報下さい。コレクション整理品希少ニンテンドーDSソフト「地獄少女朱蘰 」★ハガキ付き★※動作確認で使用した3DS本体は付属しません。★状態は画像をご確認下さい★●個人的に古い品物にしては、ケースにスレが少なく美品かと思います。神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控え下さい●※喫煙者なし、ペット飼ってません。※暗所保管※ソフト読み込み→トップ画面操作OK※※すり替え防止の為、返品は受付出来ません。ご了承の上でご購入ください。※※以下検索用↓任天堂レアレトロゲームお宝DS3DS貴重コレクターコレクション完品コレクション整理ニンテンドーゲームボーイゲームボーイカラーニンテンドーロールプレイングロープレRPGファミコンスーパーファミコン複数激レア希少まとめ売りエフエフ極美品箱ピシホラーゲームホラーアクションホラーアドベンチャーじごくしょうじょあけかづらアドベンチャーゲーム閻魔あい、三藁、柴田一、柴田つぐみ