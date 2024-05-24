

楽吉左衛門 了入造 黒茶碗 碌々斎花押し- 楽吉左衛門 了入造 黒茶碗 碌々斎花押し-



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種類···茶道具 黒茶碗楽吉左衛門 了入造 碌々斎花押しサイズ 直径約11cm高さ約7.5cm写真(10)二ヶ所の白い点は購入時からありました。10年前購入した物です。3.4回使用しました。キズや汚れもなくきれいですが、共箱の、長年の保管に伴う変色やシミがありますので、画像にてご確認をお願いします。最近断捨離を始めましたので、いくつかある中で出品する事にしました。きれいに拭いて発送致します。宜しくお願いします。