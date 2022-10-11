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初版 未開封 吉岡里帆 日日 スペシャルBOX版
商品番号 D20285619825
商品名

初版 未開封 吉岡里帆 日日 スペシャルBOX版
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉岡里帆Wアニバーサリー写真集「日日」スペシャルBOX版初版、シュリンク付き完全未開封品です。★スペシャルBOX内容------------------------------(1)通常版写真集（B5・160ページ）(2)PersonalBook（A5・64ページ）(3)コラボエコバッグ(4)\"ミニチュア里帆\"シールシート(5)特製BOX------------------------------発送はメルカリ便にて発送となります。完全受注生産品の為、早い者勝ちでお願いします。少しでも気になる方は購入をご遠慮下さい。にちにち
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