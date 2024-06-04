サザンオールスターズ2023ライブグッズ

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商品詳細
友達に買いましたが、余ってしまったので、どなたか使ってくれると嬉しいです。今月はサザンの花火大会もあるので、Tシャツ着て、フード付きタオルを肩にかけて花火鑑賞もいいですね。ライブの余韻を楽しみませんか♪Tシャツ...Ｌサイズ。タオル.....烏帽子岩タオル(フード付き)
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