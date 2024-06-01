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『熱海港風景』油絵 世良静夫作 絵画 額 G107
商品番号 A17589277738
商品名

『熱海港風景』油絵 世良静夫作 絵画 額 G107
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油絵『熱海港風景』世良静夫作額サイズ横幅52.3cm縦幅43cm本体サイズ横幅41cm縦幅32cm飾っていた品ですので若干の古色がありますが状態の良い品です。古い品にご理解いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
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