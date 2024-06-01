茶道具　楽吉左衛門　赤楽茶碗　喜長角印　共布共箱　M　R5251

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商品詳細
大きさ 高さ約８．３㎝ 幅約１１．５cm箱に痛みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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