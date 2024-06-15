初版　古書　日本犬　長倉義夫

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日本犬』 長倉義夫/廣田尚敬 講談社 初版 昭和47年(犬)｜売買された ...



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8月24日 再値下げしました。19800→7500アマゾンでは55000円以上での金額となっています。今はなかなか出回らない古書です。カバーはへこみ、傷、色褪せ、汚れなどダメージがあります。本も経年劣化による色褪せ、汚れはありますがかなりの長期間の保存期間を考えると状態は悪くはないと個人的には思いますが、あくまで中古、古書です。●出品にあたり全てのページを確認したところ赤線をひいている下記ページがありました。○85〜87P○104P○116P○163P○166P●85〜92Pのあとまた同じく85〜92Pがあります。 乱丁本●93P〜100P初めからないのかありません。●101ページは綴じがゆるいです。上記含めご理解の上のご購入をよろしくお願い致します。コレクションに、探されていた方にご購入頂ければ幸いです。本の状態は人それぞれ感じ方が異なります。その他見落としなどございましたら、申し訳ございませんがご了承下さい。汚れやしみなど気になられる方はお控え下さい。発送はプチプチに包みゆうゆうメルカリ便を予定しております。日本犬 昭和47年4月18日 第1刷発行編著者 長倉義夫出版社 講談社247ページ#古書#日本犬#秋田犬#レア#長倉義夫#犬