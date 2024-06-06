NEC PCENGINE Duo PCエンジン本体 ソフト10セット

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NECPCENGINEDuoPCエンジン本体対応ソフトCD-ROM10枚セットとなります。PCエンジンDuo（本体、専用コントローラ、電源アダプタ、ＴＶ接続RCAケーブル（黄、赤、白）)コントローラーもう一つ。￼全てセット売りでお願いします。ソフトCD-ROM8本とケースなし2本の10枚セット1.アドヴァンス ヴァリアブル ジオ2.コズミックファンタジー4銀河少年伝説3.風雲カズキ伝4.イースⅠⅡ5.天外魔境Ⅱ（画像のように1枚のみ）6.ロードス島戦記（画像のように1枚のみ）7.ドラゴンスレイヤー英雄伝説Ⅱ（画像のように1枚のみ）8.エメラルドドラゴン（画像のように1枚のみ）9.リアル麻雀Special（パッケージなし）10.カードエンジェルス（パッケージなし）箱にはキズ等多少ございます。本体にキズや汚れ等なく比較的綺麗です。動作確認済み。一通りクリーニング済み。中古品という事ご理解ご了承ください。#PCエンジンDuo