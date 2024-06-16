FELIX WRIGHT / Undisputed 極上G-RAP G-FUNK

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商品詳細
ア-カンソ-産、2003年作、7曲入りCDr。⭕️気分での大幅の値下げ価格です。気が変わり次第また金額を戻しますので、分かる方はお早めにどうぞ‼️●1曲目からネタ使いのスム-ズ\u0026メロウ曲が満載、Shopでも超高値でSold(自身は別で購入)、今まで出品されたのは見た事もない、激レアの極上皿です‼️●中古なので必ずNC・NRでお願いします。#G-RAP#gangstarap#g-funk#g-rap#grap#gfunk#gluv#GANGSTA#メロウ#スムーズ#甘茶#激レア#極上
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