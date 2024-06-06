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ポピーKids English レベル①
商品番号 T76927583221
商品名

ポピーKids English レベル①
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポピーKidsEnglishレベル①4月号〜8月号まで、4ヶ月分です。⭐︎ポピペンBook⭐︎おはなしBook(CD付き)⭐︎かきこみノート⭐︎付録のシール2枚⭐︎親用ガイド3ヶ月分⭐︎ポピペン(動作確認済み・電池入り)※ポピペンBook、おはなしBookは書き込みもなく、1〜2回使っただけなので目立った汚れや折れなどもありません。かきこみノートは、えんぴつで書き込みしてあります。その他、付録のポスターと、親用ガイドが不足しています。1ヶ月分1680円×5ヶ月ポピペン3300円　　　　計11700円分
http://narcologia.ru/goods/troupe831211.html
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