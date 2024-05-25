【中国陶磁】沈没船 的星号 カタログ「TEK SING TREASURES」

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タイタニック号沈没事故 - Wikipedia



交易船から奴隷船まで 人類の足跡がわかる「水中考古学」の魅力 | 毎日新聞

沈没船的星号中国陶磁オークションカタログ「TEKSINGTREASURES-NAGELAUCTIONS」NickPickford著2000年StuttgarterKunstauktionshausDr.FritzNagel◆◆詳細◆◆1822年に南シナ海ガスパール海峡で沈没した「東洋のタイタニック号」の異名を持つ沈没船・的星（テク・シン）号から引き揚げられた徳化窯の白磁、龍泉窯の青磁など、中国陶磁器を紹介するオークションカタログ積荷のうち約35万点を引き上げ、これまでに回収された中国磁器の沈没遺留品としては最大と言われています、陶磁器の大部分は徳化窯の白磁の皿、椀、初期の龍泉窯の青磁など、中国陶磁の歴史に興味がある人は必見の内容かと思います◆◆仕様◆◆洋書ドイツ/英語古染付中国陶磁トレジャーハンティング写真集作品集図録ハードカバー24.5×21cm395ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ良好#本#中国陶磁#古染付#龍泉窯#清朝磁器