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土門 拳4冊『写真作法』『写真批評』『写真随筆』『手　ぼくと酒田』4冊セット
商品番号 F64584743233
商品名

土門 拳4冊『写真作法』『写真批評』『写真随筆』『手　ぼくと酒田』4冊セット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和を代表する写真家　土門拳。徹底したリアリズムにこだわった報道写真や、寺院仏像など日本の伝統文化を独特の視点で切り取った作品を発表しました。激動の昭和にあって、そのレンズは真実の底まで暴くように、時代の瞬間を、日本人の現実を、そこに流れる日本の心を捉えたと評されています。日本写真界屈指の名文家です。　今回出品した本はすべて酒田市に在る土門拳記念館で購入しました。保存状態はよいと思います。土門拳の写真撮影への熱い思い、深い信念に触れることができる書です。土門拳写真館特製しおり2枚もお付けします。　古書店では高額な値段をつけているところもあるようです。価格の交渉には応じかねますことをご了承願います。
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