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BTS butter CD fc限定トレカ テヒョン テテ セット
商品番号 E77114010694
商品名

BTS butter CD fc限定トレカ テヒョン テテ セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSButter関連のセットです。・ButterPeachesver.・ButterCreamver.（両CDともweverseのシリアルコードのみ抜いており、他の付属物は全て付いています）・CD付属のトレカ2枚・メッセージカード・weverse限定トレカ・weverse特典フィルムフォト　・JapanFC限定トレカ・特典缶ケース公式です。付属品は全てV（テテ、テヒョン）です。CDは未視聴です。新品のまま、暗所にて保管していました。上記のセットです。詳しくは写真をご確認下さい。BTSバンタン防弾少年団MemoriesメモリーズRMナムジュンナムJINジンSUGAユンギJ-HOPEホソクホビJIMINジミンテヒョンテテVJUNGKOOKグクジョングク
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