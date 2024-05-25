茶道具　水指　輪島塗　箱付き

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商品詳細
茶道具 水指 輪島塗になります。状態は、目立った傷や汚れなどは見当たりません。サイズ径 23cm高さ（本体） 17.5cm高さ（持ち手） 24.5cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect304570.html
http://narcologia.ru/goods/freshman92656.html
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