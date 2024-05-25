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茶道具　水指　輪島塗　箱付き
商品番号 W97898773434
商品名

茶道具　水指　輪島塗　箱付き
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　水指　輪島塗になります。状態は、目立った傷や汚れなどは見当たりません。サイズ径　23cm高さ（本体）　17.5cm高さ（持ち手）　24.5cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect304570.html
http://narcologia.ru/goods/freshman92656.html
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