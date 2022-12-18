プレイステーション5 CFI-1200A01

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商品詳細
プレイステーション5CFI-1200A01」定価:￥54980開封済みシールが購入時に貼られています。保証期間2022/12/18〜１年間保証に必要なレシートはお付けします。新品未使用なので動作確認行っていません初期不良の場合メーカーに問い合わせ宜しくお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5送料込み‼️140サイズにて余裕持ったサイズで送ります。らくらくメルカリ便にて匿名発送。追跡、保証ありなので安心です。丁寧に梱包、水漏れ対策して発送しますので安心してお待ちください。
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