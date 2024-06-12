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【希少】SONY ソニー　HB-F1XD MSX2
商品番号 N78787476918
商品名

【希少】SONY ソニー　HB-F1XD MSX2
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 13,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】SONYソニー　HB-F1XDMSX2【状態】●通電(5枚目)のみ確認済み専門知識がないため、その他は未チェックとなります。現状渡し、ジャンク扱いとなります、ご理解ある方のみ購入お願いします！【付属品】●外箱(内箱痛みあり)●取扱説明書　2部●ケーブル【商品説明】　●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻
http://narcologia.ru/goods/encourage254672.html
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