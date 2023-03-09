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ジョン•ジョーンズ　フィギュア　UFC
商品番号 Y85607535581
商品名

ジョン•ジョーンズ　フィギュア　UFC
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,832 円
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商品詳細

ジョン•ジョーンズ選手のフィギュアです。箱はありません。ショーケースに飾っておりました。状態まで写真のものが全てです。UFCベルトは脱着出来ます。神経質な方はご購入お控えくださいませ。即購入◎。チャンピオンベルト格闘技PRIDERIZIN
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