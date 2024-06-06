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商品詳細
SONY プレイステーション5 ディスクドライブ搭載モデル 型番:CFI-1100A01半年程前、ヨドバシにて新品購入しました。スパイダーマンを遊んだあと、ほとんど遊ぶことなく置いてるだけの状態なりましたので出品します。箱、本体、コントローラーはきれいな状態です。初期化済。値下げはこちらのタイミングで行います。内容物・ps5本体・コントローラー・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・ベース・取り扱い説明書・保証書#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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