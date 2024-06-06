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PS5　本体
商品番号 Q74736657674
商品名

PS5　本体
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONY　プレイステーション5　ディスクドライブ搭載モデル　型番:CFI-1100A01半年程前、ヨドバシにて新品購入しました。スパイダーマンを遊んだあと、ほとんど遊ぶことなく置いてるだけの状態なりましたので出品します。箱、本体、コントローラーはきれいな状態です。初期化済。値下げはこちらのタイミングで行います。内容物・ps5本体・コントローラー・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・ベース・取り扱い説明書・保証書#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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