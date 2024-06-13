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激レア！スーパーファミコン トムとジェリー 箱説明書付き アルトロン
商品番号 Y74435954113
商品名

激レア！スーパーファミコン トムとジェリー 箱説明書付き アルトロン
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALTRONのスーパーファミコン用ソフト「トムとジェリー」です。動作確認済み。箱説明書完備。箱、説明書は経年による傷みがあります。ソフトは大変きれいな状態です。定形外郵便等で速やかに発送します。#sfc#Nintendo#ニンテンドー#任天堂#tom#jerry#ミッキー#ディズニー#タッフィー#ネズミ#アクション#稀少#希少#貴重#スーファミ#super#famicom
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