ジャニーズJr. 美少年 岩﨑大昇 公式写真 54枚 まとめ売り（2枚目あり）

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即購入○値下げ×バラ売り×簡易梱包ご覧頂きありがとうございます。ジャニーズJr.美少年岩﨑大昇くんの公式写真、少年たちステフォのまとめ売りになります。購入後、フィルムアルバムに入れ暗所にて保管していました。素人保管の為神経質な方はご購入をお控えください。その他質問等ある方はコメント欄にてお願い致します。ジャニーズJr.美少年岩﨑大昇岩崎大昇佐藤龍我那須雄登浮所飛貴藤井直樹金指一世公式写真