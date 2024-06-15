週刊漫画アクション 昭和43年1月18日号 石森章太郎

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商品詳細
昭和43年1月18日号表紙にシミ、汚れあります。見開きにヤケ、シミ跡あります。中綴じグラビアあります。ページの縁にめくれあります。本文ヤケ、シミ跡あるページあります。ヤブレありません。小島功石森章太郎東田健二バロン・吉元都島京弥小島剛夕モンキーパンチ南郷拓馬
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