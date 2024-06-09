SCUF (スカフ) インパクト コントローラー ブラックグリーン

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商品詳細
今年(2023)の5月にAmazonにて48809円で購入した物です(画像参照)。個人的に使用感が微妙でしたので出品致しました。背面パドル設定ボタン左:〇、中央左:十字左、中央右:✕右:□設定用の道具も入ってます。
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