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SCUF (スカフ) インパクト コントローラー ブラックグリーン
商品番号 X65954936150
商品名

SCUF (スカフ) インパクト コントローラー ブラックグリーン
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年(2023)の5月にAmazonにて48809円で購入した物です(画像参照)。個人的に使用感が微妙でしたので出品致しました。背面パドル設定ボタン左:〇、中央左:十字左、中央右:‪✕‬右:□設定用の道具も入ってます。
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