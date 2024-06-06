プライム脳神経外科4 グリオーマ

「グリオーマ」プライム脳神経外科4木内博之/斉藤延人/隈部俊宏定価:￥14000#木内博之#木内_博之#斉藤延人#斉藤_延人#隈部俊宏#隈部_俊宏#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みのため、”全体的に状態が悪い”としています。内部に10ページ前後、写真のような書き込みがあります。裁断済みであることをご了承の上、購入をご検討いただければ幸いです。