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MEINL MCAJ100BK-CC
商品番号 L26227734513
商品名

MEINL MCAJ100BK-CC
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイネル社製カホン打面はバール材です。ソフトケース付きますので、本体を梱包して入れて発送します。送料込みです。種類···カホン
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