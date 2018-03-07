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未開封　PS　慶応遊撃隊外伝　蘭未ちゃんの大江戸すごろく
商品番号 P97359902455
商品名

未開封　PS　慶応遊撃隊外伝　蘭未ちゃんの大江戸すごろく
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS用ソフト蘭未ちゃんの大江戸すごろく未開封となります。コレクション整理のため出品いたします。色褪せやケース割れはございません。発送には十分に気をつけますが、万一発送時にケース割れが生じましてもご容赦下さい。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。商品が手元に届き次第、速やかに受取評価をお願いします。
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