ヨンジュン トレカ ホログラム トレカ GBGB Weverse TXT トゥバ

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ヨンジュンWeverseホログラムトレカです。スリーブ＋厚紙補強＋防水加工して発送致します。※目立つ傷は見当たりませんが、海外製品の為、初期擦れ.傷等がある場合がございます。また、自宅保管ですので神経質な方は御遠慮ください。開封しており、別のスリーブにて保管しておりますが、どこにも持ち出しておりません。こちらの商品のみ、お値下げ不可‪となります(;;)コメントして頂いてもお返事出来かねます、ご了承ください。TXTTOMORROWXTOGETHERトゥバスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイSOOBINYEONJUNBEOMGYUTAEHYUNHUENINGKAIホログラムGBGB