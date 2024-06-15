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「手づくり木工大図鑑」田中一幸/山中晴夫定価:￥6571新品購入後、本棚に置いてました。ほとんど未使用ですが、自宅保管していたためよく見ると少しヨレや汚れがあります。#田中一幸#田中_一幸#山中晴夫#山中_晴夫#本#芸術／写真・工芸