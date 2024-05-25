コードギアス反逆のルルーシュ　一期、二期R2セット

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商品詳細
コードギアス反逆のルルーシュ1〜9巻コードギアス反逆のルルーシュR21〜9巻全てレンタル版になります。表面は綺麗で日焼けはありませんが、タイトル部分が日焼けしたのもあります。神経質な方、新品を求める方はご遠慮ください。DVDは、全て綺麗に観れます。
http://narcologia.ru/goods/septet716819.html
http://narcologia.ru/goods/moisture608869.html
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