DVD いちご100% もぎたて編＆とれたて編 OVA4本

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商品詳細
★概要DVDBOXもぎたて編（1～12話、特別編2話）DVDBOXとれたて編（13～24話）OVA1～4★説明バラ売り不可。付属品などは2～3ページで確認をお願いします。お探しのお客様にお譲りします。★注意事項中古品につき細かいところを気にするかたの入札はご遠慮願います。購入＝プロフィールの内容に同意頂いたものとします。事前に連絡なく受取連絡を遅らせるかたの入札はお断りします。★支払いについてコンビニ・ATM払いの場合は、落札後にすぐ現地でお支払できるかたに限ります。
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