「日本鉄道大地図館」小学館定価:￥39,600（税込み）#小学館#本#産業／交通・通信一度しか読んでいません。発送は、化粧箱（写真7）に入れ、中間の箱（写真8）に入れ、配送用の段ボール箱（写真9）に入れて発送します。写真6の通り2大特典付きです。●第1章：明治5年～42年I.G.R.KOBETOOSAKA. 明治初期東京・青森間測量絵図 6年頃鉄道にて田畑の潰る町数表 16年鉄道線路図愛知県 19年陰陽鉄道連絡予定線路略図 22年頃横浜真景一覧図絵 24年東京全図 32年改正鉄道地図 42年●第2章：明治43年～昭和11年京都近傍図 東南部 4年停車場平面図東京 7年山陽道パノラマ地図 10年九州鉄道沿線案内 13年実地踏査松山市街全図 13年萩鉄道開通 14年門司鉄道局管内線路案内図 昭和3年一畑薬師と出雲名所図絵 昭和3年奈良電車沿線を中心とせる鳥瞰図絵 昭和3年越前電気鉄道・三国芦原電鉄沿線案内 昭和4年軽井沢草津遊覧案内 昭和4年南武鉄道沿線案内図 昭和5年阪和電鉄沿線名所案内図 昭和7年頃沖縄県地図 昭和8～9年●第3章：昭和12年～昭和38年三信鉄道線路縦断面図 12年沿線御案内西武電車 13年頃阪神電車沿線案内 13年頃沿線案内南海電車 13年頃最新大東亜鉄道案内図 18年近畿日本鉄道路線図 26～27年新鉄沿線案内 30年頃東武沿線案内図 35年名鉄電車沿線案内図 35年頃仙鉄管内沿線案内 38年●第4章：昭和39年～昭和61年全国旅行案内図 39年オリンピック競技場交通案内図 39年万国博会場への交通 45年上越・東北新幹線鳥瞰図 57年●第5章：昭和62年～令和4年北海道マップ（JR北海道） 平成9年三陸鉄道沿線地図平成29年ななつ星運行地図平成29年JR四国路線図令和2年



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