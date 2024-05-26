ジャンク Orville by Gibson ハードケース

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商品詳細
レスポール用ハードケースです。プラスチックの経年劣化でハンドルが取れてしまいました。ケース自体は、専ら自宅で保管用に使っておりました。ケースをやむなく買い替えたのですが、お探しの方もおられるかと思い、出品させて頂きます。取れたハンドルも付けておきます。鍵もついています。1995年に同社製レスポールと一緒に山野楽器銀座本店で購入したものです。新しいケースが送られてきた段ボール箱で梱包して発送します。ヤマトに集荷してもらう必要がありますので、発送までお時間を頂くかもしれませんので、この点予めご了承ください。#ハードケース#レスポール#OrvillebyGibson#オーヴィルバイギブソンタイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/subtropical809101.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate942077.html
http://narcologia.ru/goods/capitation263108.html
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