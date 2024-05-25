医療経営士テキスト 初級1〜8

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商品詳細
医療経営士3級対策テキスト1〜4巻は、ページ開封跡が少し残っています。5〜8巻は、全く開いておらずほぼ新品です。ただし表面は保管に伴う擦り傷が少しついています。バラ売りは不可✖️全て最新版です。①医療経営史（第3版）②日本の医療政策と地域医療システム（第4版）③日本の医療関連法規（第4版）④病院の仕組み／各種団体、学会の成り立ち（第3版）⑤診療科目の歴史と医療技術の進歩（第3版）⑥日本の医療関連サービス（第3版）⑦患者と医療サービス（第3版）⑧医療倫理／臨床倫理定価:￥2,750円税込、全巻 ¥22,000円税込#医療経営士#医療経営士3級#医療経営
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