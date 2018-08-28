

カルロ・スカルパ作品集（ペーパーバック版）



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カルロ・スカルパ 建築作品集-



Carlo Scarpa

CarloScarpa：Theory,Design,Projectsセオリー、デザイン、プロジェクトイタリアの建築家カルロ・スカルパのドローイングやスケッチ等から、その設計理論を分析した研究書。写真、図面、ドローイングなど豊富な図版を収録。1986年発行言語：英語サイズ：約31×27×3.5cmハードカバー状態外観全体にヤケ、カバーの右下にシワ、背表紙天に小さな傷があります。中は縁に、経年変化による変色が少しありますが、非常に綺麗です。トレーシングペーパーのカバーをして大切に保管しておりました。素人出品・中古本にご理解のある方、よろしくお願い致します。