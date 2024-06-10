デュシャン 画集＋アルマンによる『遺作』 作品

★Duchamp作品集1976年fratellifabriedition刊イタリア語マルセル・デュシャン画集353×264mm★EtantDonneQu’ErosC’estLavieYvesArman1988年Marval社・刊ハードカバー340×235mmフィラデルフィア美術館公認マルセル・デュシャンの『遺作』のレンガに隠れて見えない部分を写真によって想像したイヴ・アルマンによる作品集★古いものなので経年変化があります。★詳細は画像を参照願います。★値下げ交渉はご遠慮下さい。★分売希望の場合、各巻=¥2999とさせていただきます。ご希望の方はコメント下さい。marcelduchamp大ガラスダダシュルレアリスムレディメイドモダンアート現代美術DadasurrealismReadymadeModernartDuchamplargegrass



品質のいい デュシャン 作品 画集＋アルマンによる『遺作』 アート ...



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デュシャン 人と作品



ファブリ世界名画集〈98〉マルセル・デュシャン (1972年) |本 | 通販 ...



マルセル・デュシャン【Boite en Valise./Museum in a Box】 - 京都に ...



デュシャン、エルンスト、マン・レイ展 : ギャラリー ときの忘れもの



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デュシャン 人と作品



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