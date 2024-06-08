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TXT 2022 シーグリ ボムギュ トレカ
商品番号 S45569008389
商品名

TXT 2022 シーグリ ボムギュ トレカ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐにスリーブに入れて保管しました。海外製品である為、初期スレ等有りましてもご理解ください。スリーブ・硬質ケース・水濡れ防止にて発送です。即購入⭕️値下げX
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