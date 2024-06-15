ポール・マッカートニー\u0026ウイングス、1980、幻の日本公演チケット、他



ポール・マッカートニー\u0026ウイングス、1980、幻の日本公演チケット ... ポール・マッカートニー\u0026ウイングス、1980、幻の日本公演チケット ...



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ポール・マッカートニー\u0026ウイングスの1980年に、日本で11公演行われる予定の内、1月21日の初日公演のチケットになります。結局、全公演中止となりました。チケットは、販売当時のままです。ピンク色の色彩も残っています。それと公演のパンフレットになります。バンフレットは、破れや折れ、落丁は有りませんが、接着部分が経年変化で、剥がれてきています。また、パンフレットをいれる紙のケースは、折れ等があります。ご覧頂き有難うございました。